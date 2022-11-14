Более полумиллиона израильских детей подвергаются домашнему насилию — правозащитники

На практике это означает неспособность государственных органов Израиля выявлять детей, подвергшихся насилию, и направлять их в центры помощи и предотвращения насилия.

В Израиле около 600 тысяч детей подвергаются домашнему насилию. Такими являются данные отчета Международной женской сионистской организации ВИЦО.

Об этом пишет портал Детали.

Отмечается, что при этом лишь небольшому числу из детей, подвергающихся домашнему насилию, оказывают помощь в государственных центрах и приютах. Так, в 2021 году в центрах профилактики насилия побывали 1976 детей — таковы данные министерства благосостояния.

В ВИЦО считают, что дети часто остаются «незаметными» и «неучтенными» жертвами домашнего насилия. Организация предлагает вынести тему борьбы с насилием в отношении детей на первое место в политической и общественной повестке в Государстве Израиль.

«На практике это означает неспособность государственных органов Израиля (министерств образования и здравоохранения), выявлять детей, подвергшихся насилию, и направлять их в центры помощи и предотвращения насилия, находящихся в ведении Минздрава и Министерства соцобеспечения», — отмечают правозащитники.

Также специалисты организации утверждают, что в случаях убийства или самоубийства матери или отца израильские дети получают экстренную помощь, но после нее необходима длительная терапия, лечение психологической травмы. Такого вида помощи дети лишены.

«Женская организация предлагает ввести специальный курс для адвокатов, социальных и медицинских работников, обучающий как выявлять детей, подвергающихся насилию», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в июне в Негеве работники социальной службы забрали двух малышей в возрасте двух и четырех лет из семьи, где они подвергались постоянному насилию со стороны родителей.

Ранее Курсор писал о том, что Назаретский суд рассматривает дело о жестоком обращении двух воспитателей в детском саду.