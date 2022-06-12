Назаретский суд рассматривает дело о жестоком обращении двух воспитателей в детском саду

Шокирующие подробности издевательств над маленькими детьми в возрасте до трех лет стали известны прокуратуре. В связи с этим материалы дела переданы в суд Назарета, а воспитателям продлен срок задержания до окончания процесса.

В воскресенье прокуратура Северного округа подала в окружной суд Назарета обвинительное заключение за жестокое обращение с несовершеннолетним против двух воспитателей — Ноэля Атамлы (42 года) и Вафы Басул (42года) из Кафр-Рейны.

Согласно обвинительному заключению, в течение пяти лет обвиняемые управляли и руководили детским садом для малышей «Аль-Худан аль-Дафи» в доме Атамлы в деревне Рейна без лицензии на деятельность. В детском саду находилось около 32 малышей в возрасте от трех месяцев до трех лет. Им также предъявлено обвинение нападение на несовершеннолетних и запугивание детей.

В матриалах дела собраны данные, что в течение нескольких месяцев воспитатели не допускали родителей малышей в детский сад, а сами пренебрегали малышами, игнорировали их плач, не давали им мыть руки и смывать туалет после испражнения, кормили их стоя, кормили нескольких малышей из одной тарелки и общей ложки, а также не переодевали их.

В одном случае одного из малышей вырвало, и обвиняемая потребовала, чтобы ассистентка вымыла руки малыша хлоркой и вымыла тарелку и ложку, в которой едят малыши половой тряпкой.

Всопитатели ругали малышей грубыми проклятиями и даже говорили: «Я тебя уже 100 раз била», «Если я услышу твое дыхание», «Ты «низкий и неполноценный ребенок».

7 июня против партнера Атамлы было выдвинуто обвинение в убийстве главного свидетеля, а также в попытке прекратить расследование путем угроз родителям малышей и попыток заставить их отказаться от своей жалобы. Обвинение просило продлить срок содержания подозреваемых под стражей до окончания разбирательства.

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