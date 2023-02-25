Более ста писателей и поэтов выступили против поправки к закону о Национальной библиотеке

Авторы предупреждают, что если правительство примет законопроект о вмешательстве в управление библиотеками, они откажутся передавать в дар учреждению архивы или книги.

В субботу более ста ведущих израильских писателей и поэтов подписали обращение, осуждающее планы ограничить независимость Национальной библиотеки Израиля, позволив правительству определять состав библиотечного совета.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы, писатели и поэты, категорически против любого политического вмешательства в выбор руководства библиотеки и требуем дальнейшего профессионального и независимого функционирования библиотеки», — написали они.

Отмечается, что среди подписантов обращения — Давид Гроссман, Эли Амир, Хаим Беэр и Фания Оз-Зальцбергер.

В частности, литераторы предупреждают, что если правительство пойдет на этот шаг, они откажутся передать библиотеке экземпляры своих книг, как того требует закон.

Как известно, скандальная инициатива была утверждена правительством 24 февраля в рамках законопроекта о хозяйственном регулировании. Он был представлен министром образования Йоавом Кишем.

Ожидается, что поправка позволит министру контролировать назначения в совет директоров Национальной библиотеки, а также повысить «прозрачность и государственный контроль» за работой учреждения.

Поправка меняет независимый статус библиотеки, существовавший годами. Министр сможет даже отстранить ректора библиотеки. В настоящее время эту должность занимает бывший государственный прокурор Шай Ницан, которого ненавидят в «Ликуде» из-за расследований против Биньямина Нетаниягу.

«Ницан принимал активное участие в подготовке обвинений в коррупции против Нетаниягу. Он подвергся резкой критике со стороны Нетаниягу и его союзников на протяжении всего расследования по трем делам о коррупции, особенно после предъявления ему обвинений во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в январе 2022 года председатель совета директоров Национальной библиотеки Израиля Дэвид Блумберг подал в отставку после того, как его обвинили в том, что он заплатил бывшей сотруднице за молчание о сексуальных домогательствах и отмывании денег.

Также Курсор писал о том, что Национальная библиотека Израиля о «буме посещаемости» ее сайта на арабском языке.