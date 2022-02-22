Большинство ультраортодоксальных мужчин в Израиле не знают английский язык — исследование

В исследовании приняли участие 564 ультраортодоксальных израильских мужчины и женщины старше 18 лет, женщины были включены, чтобы ответить на вопросы об образовании их сыновей.

Исследование опубликовал Израильский институт демократии.

Согласно данным, 26% мужчин-ультраортодоксов заявили, что не знают английского языка, а 28% оценили свой английский как «плохой». Около 19% определили свой английский как «так себе».

Только 18% охарактеризовали свой английский как «довольно хороший» или «очень хороший», а еще 7% назвали английский своим родным языком.

Хотя иврит и арабский языки являются языками Израиля, большинство израильтян как минимум владеют базовым или удовлетворительным знанием английского языка, который в основном используется в бизнесе, академических кругах и во время поездок за границу.

В исследовании отмечается, что изучение английского языка более популярно в ультраортодоксальных школах для девочек. Школы для мальчиков, как правило, больше внимания уделяют изучению религии, редко включая английский или другие светские предметы в учебную программу.

«В некоторых ультраортодоксальных учебных заведениях для мальчиков английский полностью отсутствует в учебной программе, а в других он включен, но, как правило, лишь на несколько часов в неделю и на низком уровне», — отмечается в исследовании.

Также оказалось, что 30% ультраортодоксальных мужчин, окончивших ультраортодоксальные школы, изучали английский язык в начальной школе, при этом было отмечено, что среди молодых ультраортодоксальных мужчин этот показатель снижается. Более половины (54%) респондентов старше 45 лет сказали, что изучали английский язык в начальной школе, по сравнению с 18% в возрасте от 18 до 24 лет.

Около 34% ультраортодоксальных родителей заявили, что поддержат изучение английского языка в школе, а 44% выразили заинтересованность в том, чтобы их сыновья изучали английский язык в неформальной образовательной среде.

Непонимание английского языка рассматривается как серьезное препятствие для интеграции ультраортодоксов в квалифицированную рабочую силу на фоне согласованных усилий по мотивации более высокого уровня участия на рынке труда.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что минздраве рассказали, от чего чаще всего умирают израильтяне.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.