В минздраве рассказали, от чего чаще всего умирают израильтяне

Информационный отдел министерства здравоохранения опубликовал для всеобщего ознакомления информацию об основных причинах смерти за последние два десятилетия в Израиле, включая международные сравнения.

Минздрав определил самые распространенные причины смерти израильтян за период 2000-2019 года.

Среди главных выводов: в месяцы коронавируса, март 2020 — декабрь 2021, показатель общей смертности был на 6 процентов выше, чем в соответствующие месяцы в среднем за 2017-2019, а среди лиц в возрасте 65 лет и старше — на 4 процента.

Что же касается причин смерти, что в среднем за 2017–2019 годы рак был первой причиной смерти женщин в возрасте 15 лет и старше и мужчин в возрасте 25 лет и старше, а болезни сердца — второй причиной смерти мужчин и женщин в возрасте 45 лет и старше.

Несчастные случаи были первой причиной для мужчин в возрасте 15-24 лет и второй причиной для мужчин в возрасте 25-44 лет, второй причиной для девочек в возрасте 15-24 лет и третьей причиной для 25-44 лет и третьей причиной для мальчиков и девочек в возрасте 0-14 лет.

Суицид был второй причиной для мужчин в возрасте 15-24 лет и женщин в возрасте 25-44 лет, и третьей причиной для девочек в возрасте 15-24 лет и мужчин в возрасте 25-44 лет.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве сообщили, что к празднику Песах могут полностью отменить масочный режим.

Также редакция нашего сайта писала, что в минздраве рассказали, какой вакциной будут прививать израильтян с ослабленным иммунитетом.

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