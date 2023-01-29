Борьба с террористами: Бен-Гвир заявил, что предложит новый закон

«Я надеюсь, что мы примем его подавляющим большинством», — сказал Бен-Гвир.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил после заседания кабинета безопасности, что вскоре предложит закон, разрешающий смертную казнь в отношении террористов.

«Я надеюсь, что мы примем его подавляющим большинством», — говорится в его заявлении.

Он сказал, что недавно объявленные кабинетом безопасности меры в ответ на терроризм «важны», но он хочет «намного большего, и я буду продолжать и буду стремиться к принятию все новых и новых решений по борьбе с терроризмом».

Напомним, что кабинет безопасности принял решение о ряде мер реагирования на недавние теракты, включая новые меры по «укреплению поселений», говорится в сообщении канцелярии премьер-министра после ночного совещания. Точный характер мер будет объявлен на этой неделе.

Кабинет безопасности также решает опечатать дом террориста, совершившего обстрел в Иерусалиме в пятницу, прежде чем он будет разрушен.

Министры решили отменить национальное страхование и другие льготы для семей террористов, поддерживающих их действия.

Сегодня в воскресенье на заседании кабинета в полном составе будет обсуждаться закон об аннулировании национальных идентификационных номеров членов семей террористов, поддерживающих теракты.

Чтобы предотвратить нападения в будущем, процесс получения разрешений на ношение оружия будет упрощен и открыт для большего числа граждан.

Будут развернуты дополнительные солдаты и полиция, а силы безопасности предпримут серию операций по сбору разведданных, конфискации незаконного огнестрельного оружия и проведению арестов.

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