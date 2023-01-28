Нетаниягу озвучил новый план борьбы с террором

Во время заседания оборонно-политического кабинета премьер-министр заявил, что «наш ответ будет мощным, быстрым и точным».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу огласил список новых мер по борьбе с террором.

Об этом сообщает портал Israel Info.

«Наш ответ будет мощным, быстрым и точным», — пообещал Нетанияху во время заседания оборонно-политического кабинета.

По данным СМИ, речь идет об опечатывании и сносе домов террористов “по ускоренной процедуре”, облегчении и расширении выдачи лицензий на ношение оружия, а также о дополнительных карательных мерах против семей террористов.

Отмечается, что Нетаниягу призвал электорат своих союзников по коалиции «не брать закон в свои руки», то есть воздержаться от ответных террористических «акций возмездия».

“Мы живем не в эпоху подполья. У нас есть суверенное государство, правительство, армия и превосходные службы безопасности. Дайте им выполнять свою работу”, — призвал премьер-министр.

До этого наша редакция сообщала о том, что Армия обороны Израиля будет помогать полиции с патрулированием в городах со смешанным населением.

Как информировал Курсор, лидер Палестинской автономии Абу Мазен отказался осудить теракты в Иерусалиме и обвинил в них Израиль.

Ранее Курсор писал о том, что сегодня, 28 января, в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.