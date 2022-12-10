Борьба за пост главы МИДа: что задумал Нетаниягу

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу, как сообщается, взвешивает возможность назначения на пост главы министерства иностранных дел кого-либо из сторонников партии «Ликуд» и Рона Дермера, который является доверенным лицом и бывшим послом Израиля в США. Ожидаемый новый премьер-министр по-прежнему продолжает пытаться балансировать между своими крайне правыми и ультраортодоксальными партнерами и высокопоставленными членами партии «Ликуд» на высших должностях.

В пятницу 12-й канал сообщил, что Нетаниягу рассматривает возможность назначения высокопоставленного члена «Ликуда» — возможно, Исраэля Каца, на пост главы МИДа, хотя Амир Охана также рассматривался как вариант. Один из них может быть назначен министром на первые два года ожидаемого четырехлетнего срока, а Дермер возглавит МИД на следующие два года.

Между тем, согласно тому же отчету, старший депутат Кнессета Мири Регев, возможно, направится в министерство образования с дополнительной работой в качестве главы министерского комитета по символам и церемониям, должность, которую она ранее занимала и, как сообщается, запросила ее снова.

В то же время Нетаниягу, как сообщается, рассматривает возможность предложения старших министерских должностей депутатам, которые либо недавно взбунтовались против него, чтобы нейтрализовать угрозу в рядах партии. Среди них депутаты от Ликуда Давид (Дуди) Амсалем, Давид Битан, Юлий Эдельштейн и Кац.

Ранее Курсор писал: Лапид, Ганц и Бар-Лев могут привести нас к интифаде — Бен-Гвир.