Лапид, Ганц и Бар-Лев могут привести нас к интифаде — Бен-Гвир

По словам назначенного министра национальной безопасности, спор должен вестись в законной форме, а не в форме агитации и бунта.

Назначенный на пост министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предупреждает премьер-министра Лапида и министров Ганца и Бар-Лева, что их слова могут привести Израиль к новой интифаде.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что Бен-Гвир призвал Лапида, Ганца и Бар-Лева проявить ответственность и прекратить «разжигать пожары».

«Вы можете, не дай Бог, вызвать интифаду, это ваш голос, это в ваших руках, это ваша обязанность. Я собираюсь войти в очень трудный кабинет, чтобы восстановить безопасность граждан Израиля, однако, наряду со всем этим, спор должен вестись в законной форме, а не в форме агитации и бунта«, — сказал будущий министр национальной безопасности.

Как сообщал Курсор, уходящий в отставку министр общественной безопасности Омер Бар-Лев предупредил, что его преемник может спровоцировать широкомасштабные палестинские волнения, если попытается изменить статус-кво на Храмовой горе.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, который должен занять этот пост в ближайшие недели, часто критиковал правила в священном месте Иерусалима. Омер Бар-Лев ругает своего преемника, связывая ожидаемое назначение ультраправого депутата с ростом насилия: «Вот что происходит с приходом Бена-Гвира в министерство».

Также Курсор информировал о том, что новый законопроект, представленный главой экстремистской партии «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром, радикально изменит отношения между полицией и политиками, предоставив министру полиции гораздо больше власти над полицейскими, чем когда-либо прежде в истории государства, говорится в опубликованной копии предложения.

Законопроект предусматривает, что именно министр будет устанавливать политику, а комиссару полиции отводится роль администратора, которому поручено проводить указанную политику.