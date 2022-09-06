Избран новый глава регионального совета Иудеи и Самарии

Гуш-Эцион Шломо Нееман сменит на должности Давида Эльхаяни, объявившего в июле, что уходит в отставку после трехлетнего пребывания на посту.

Гуш-Эцион Шломо Нееман избран новым главой регионального совета Иудеи и Самарии (Совета Еши), представляющем местные органы власти в поселениях на Западном берегу.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что Нееман, который возглавляет региональный совет блока Эцион, был избран при отсутствии конкуренции после того, как между коллегами-главами совета было достигнуто соглашение.

Также издание пишет, что Нееман сменит на должности главы регионального совета Иудеи и Самарии Давида Эльхаяни, объявившего в июле, что уходит в отставку после трехлетнего пребывания на посту.

Как известно, Совет поселений Еши представляет собой объединение глав муниципалитетов, местных и региональных советов Иудеи и Самарии, а в прошлом также в секторе Газа.

Как сообщал Курсор, в октябре 2021 года Гуш-Эцион Шломо Нееман заявил, что благодаря достижениям учеников Гуш-Эцион занял почетное место среди лучших городов и региональных советов Израиля в сфере образования.

«Особенно хочу отметить сдавших экзамен по математике на 5 единиц – очень впечатляющий и беспрецедентный результат. Недаром наша система образования считается одной из самых профессиональных в стране. Мы продолжим прикладывать все возможные усилия, чтобы уровень образования в Гуш-Эционе ежегодно повышался»», — рассказал Шломо Нееман.

Также Курсор писал о том, что министерство обороны Израиля ввело новые правила, согласно которым иностранцы должны сообщить о том, что они состоят в любовных отношениях с палестинцем в Иудее и Самарии.

Так, если партнеры женились, то они должны через 27 месяцев выйти из отношений как минимум на полгода для того, чтобы «все обдумать». Это ужесточение касается иностранцев, которые живут или хотя посетить Иудею и Самарию.