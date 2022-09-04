СМИ: Минобороны обязало посетителей Иудеи и Самарии сообщать об отношениях с палестинцами

Министерство обороны Израиля ввело новые правила, согласно которым иностранцы должны сообщить о том, что они состоят в любовных отношениях с палестинцем в Иудее и Самарии.

Если партнеры женились, то они должны через 27 месяцев выйти из отношений как минимум на полгода для того, чтобы «все обдумать». Это ужесточение касается иностранцев, которые живут или хотя посетить Иудею и Самарию.

Об этом сообщает ВВС.

В опубликованном 97-страничном документе Координатора деятельности правительства в территориях (Cogat) предполагают, что супруги должны уведомить правительство Израиля в течение 30 дней после начала отношений с владельцем палестинского удостоверения личности. Такие ограничения продиктованы соображениями безопасности.

Новые правила начнут действовать уже в понедельник. В палестинских и других организациях на фоне этого обвинили Израиль в «переходе ограничений на новый уровень».

«Речь идет о демографической инженерии палестинского общества и изоляции от внешнего мира. Из-за этого людям гораздо труднее работать в палестинских учреждениях, заниматься волонтерством, инвестировать, преподавать и учиться», – прокомментировала это решение Джессика Монтелл, исполнительный директор израильской неправительственной организации, которая обратилась к Верховному суду Израиля с петицией об отмене новых ограничений.

Кроме этого, новые ограничения установят строгие правила действия виз и их продления, которые не позволят заниматься работой или волонтерством в Иудее и Самарии дольше нескольких месяцев. Гражданам Иордании, Египта, Марокко, Бахрейна и Южного Судана, в том числе лицам с двойным гражданством, можно посещать ранее указанные территории лишь в исключительных и гуманитарных случаях в течение ограниченного периода времени, для чего требуется специальное разрешение правительство Израиля.

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