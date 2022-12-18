Британская поп-звезда Робби Уильямс собирается выступить в Тель-Авиве

Сообщается, что британец Сэм Смит и американский рэпер Machine Gun Kelly также примут участие в запланированном двухдневном музыкальном фестивале.

По сообщениям СМИ, британская поп-звезда Робби Уилламс даст концерт следующим летом в Тель-Авиве.

Walla! со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что отмеченный наградами исполнитель был приглашен на фестиваль в парке Яркон. Его концерт запланирован на 1 июня 2023 года.

Издание добавило, что британский музыкант Сэм Смит и американский рэпер Machine Gun Kelly прибудут на день раньше, чтобы выступить в рамках запланированного двухдневного «фестиваля музыки».

48-летний Уильямс в последний раз выступал в Израиле в 2015 году, когда дал концерт в парке Яркон, который посетило более 35 000 человек.

Уильямс начал свою карьеру в составе популярного британского бойз-бэнда Take That, а затем начал сольную карьеру после вражды с другими участниками группы. За свою 33-летнюю карьеру он продал более 75 миллионов альбомов.

Израиль уже много лет противостоит пропалестинской кампании, призывающей иностранцев к бойкоту, изъятию инвестиций и санкциям по отрошению к Израилю. Некоторые артисты отказались от участия в фестивале из-за давления со стороны палестинцев, в то время как другие проигнорировали их призывы.

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