Названы самые популярные поисковые запросы Google в мире в 2022 году

Компания Google рассказала, что пользователи со всего мира чаще всего «гуглили» в этом году.
Об этом сообщает Google Trends.
Общий ТОП-5 выглядит следующим образом:
- Wordle
- Индия против Англии
- Украина
- Королева Елизавета
- Индия против Южной Африка
Отметим, что Wordle является браузерной игрой в слова, которую разработал в 2018 году программист Джош Уордл. Она приобрела популярность лишь в прошлом году.
ТОП-5 запросов в категории Новости:
- Украина
- Королева Елизавета
- Результаты выборов
- Числа Powerball
- Обезьяна оспа
ТОП-5 мировых поисков в категории Люди:
- Джонни Депп
- Уилл Смит
- Эмбер Херд
- *владимир путин
- Крис Рок
ТОП-5 поисков в разделе Фильмы:
- Тор: Любовь и гром
- Черный Адам
- Top Gun: Maverick
- Бэтмен
- Энканто
ТОП-5 в разделе Сериалы:
- Эйфория
- Дом дракона
- Лунный рыцарь
- Наблюдатель
- Изобретая Анну
ТОП-5 запросов в категории Атлеты:
- Новак Джокович
- Рафаэль Надаль
- Серена Уильямс
- Манти Тео
- Шон Вайт
ТОП-5 запросов в категории Матчи:
- Индия – Англия
- Индия – Южная Африка
- Индия – Западная Индия
- Индия – Австралия
- Индия – Шри-Ланка
Ранее мы рассказывали о ТОП-запросах израильтян в Google в 2022 году.
«Курсор» сообщал, что Google добавил новую функцию в поиске.
Помимо этого Spotify назвал самые популярные песни 2022 года.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!