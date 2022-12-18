Названы самые популярные поисковые запросы Google в мире в 2022 году

Лидерство завоевала простая игра, разработанная еще четыре года назад.

Компания Google рассказала, что пользователи со всего мира чаще всего «гуглили» в этом году.

Об этом сообщает Google Trends.

Общий ТОП-5 выглядит следующим образом:

Wordle Индия против Англии Украина Королева Елизавета Индия против Южной Африка

Отметим, что Wordle является браузерной игрой в слова, которую разработал в 2018 году программист Джош Уордл. Она приобрела популярность лишь в прошлом году.

ТОП-5 запросов в категории Новости:

Украина Королева Елизавета Результаты выборов Числа Powerball Обезьяна оспа

ТОП-5 мировых поисков в категории Люди:

Джонни Депп Уилл Смит Эмбер Херд *владимир путин Крис Рок

ТОП-5 поисков в разделе Фильмы:

Тор: Любовь и гром Черный Адам Top Gun: Maverick Бэтмен Энканто

ТОП-5 в разделе Сериалы:

Эйфория Дом дракона Лунный рыцарь Наблюдатель Изобретая Анну

ТОП-5 запросов в категории Атлеты:

Новак Джокович Рафаэль Надаль Серена Уильямс Манти Тео Шон Вайт

ТОП-5 запросов в категории Матчи:

Индия – Англия Индия – Южная Африка Индия – Западная Индия Индия – Австралия Индия – Шри-Ланка

Ранее мы рассказывали о ТОП-запросах израильтян в Google в 2022 году.

«Курсор» сообщал, что Google добавил новую функцию в поиске.

Помимо этого Spotify назвал самые популярные песни 2022 года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!