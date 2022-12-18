Названы самые популярные поисковые запросы Google в мире в 2022 году

11:55, Сегодня
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Фото: Pixabay

Лидерство завоевала простая игра, разработанная еще четыре года назад.

Компания Google рассказала, что пользователи со всего мира чаще всего «гуглили» в этом году.

Об этом сообщает Google Trends.

Общий ТОП-5 выглядит следующим образом:

  1. Wordle
  2. Индия против Англии
  3. Украина
  4. Королева Елизавета
  5. Индия против Южной Африка

Отметим, что Wordle является браузерной игрой в слова, которую разработал в 2018 году программист Джош Уордл. Она приобрела популярность лишь в прошлом году.

ТОП-5 запросов в категории Новости:

  1. Украина
  2. Королева Елизавета
  3. Результаты выборов
  4. Числа Powerball
  5. Обезьяна оспа

ТОП-5 мировых поисков в категории Люди:

  1. Джонни Депп
  2. Уилл Смит
  3. Эмбер Херд
  4. *владимир путин
  5. Крис Рок

ТОП-5 поисков в разделе Фильмы:

  1. Тор: Любовь и гром
  2. Черный Адам
  3. Top Gun: Maverick
  4. Бэтмен
  5. Энканто

ТОП-5 в разделе Сериалы:

  1. Эйфория
  2. Дом дракона
  3. Лунный рыцарь
  4. Наблюдатель
  5. Изобретая Анну

ТОП-5 запросов в категории Атлеты:

  1. Новак Джокович
  2. Рафаэль Надаль
  3. Серена Уильямс
  4. Манти Тео
  5. Шон Вайт

ТОП-5 запросов в категории Матчи:

  1. Индия – Англия
  2. Индия – Южная Африка
  3. Индия – Западная Индия
  4. Индия – Австралия
  5. Индия – Шри-Ланка

Ранее мы рассказывали о ТОП-запросах израильтян в Google в 2022 году.

«Курсор» сообщал, что Google добавил новую функцию в поиске.

Помимо этого Spotify назвал самые популярные песни 2022 года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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