Британская разведка сообщила, сколько российских генералов убито в Украине

В Украине убиты по меньшей мере десять генералов, шестеро уволены за некомпетентность, сообщила британская разведка.

В отчете разведки Минобороны Соединенного Королевства также говорится, что командующие Восточным и Западным военными округами россии*, скорее всего, лишились должностей. Например, генерал-полковник Александр Чайко был уволен с поста командующего Восточным военным округом в мае 2022 года.

Собственные источники портала Defense Express сообщили, что вместо этого Александр Чайко был понижен до командующего объединенными вооруженными силами в Сирии.

Беспорядочные обстрелы Харькова кассетными боеприпасами, скорее всего, не помогли генерал-полковнику Александру Журавлеву, командующему Западным военным округом с 2018 года, завоевать расположение начальства. Он отсутствовал на Дне ВМФ россии в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, и, скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Другая возможная причина — ему не удалось привлечь сирийских боевиков к боевым действиям в Украине.

«Эти увольнения усугубляются тем, что по меньшей мере 10 российских генералов были убиты на поле боя в Украине. Ситуацию также усугубляет тактические и оперативные трудности россии», — говорится в британской разведке.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.