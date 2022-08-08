Британская разведка сообщила, сколько российских генералов убито в Украине

В Украине убиты по меньшей мере десять генералов, шестеро уволены за некомпетентность, сообщила британская разведка.
В отчете разведки Минобороны Соединенного Королевства также говорится, что командующие Восточным и Западным военными округами россии*, скорее всего, лишились должностей. Например, генерал-полковник Александр Чайко был уволен с поста командующего Восточным военным округом в мае 2022 года.
Собственные источники портала Defense Express сообщили, что вместо этого Александр Чайко был понижен до командующего объединенными вооруженными силами в Сирии.
Беспорядочные обстрелы Харькова кассетными боеприпасами, скорее всего, не помогли генерал-полковнику Александру Журавлеву, командующему Западным военным округом с 2018 года, завоевать расположение начальства. Он отсутствовал на Дне ВМФ россии в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, и, скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Другая возможная причина — ему не удалось привлечь сирийских боевиков к боевым действиям в Украине.
«Эти увольнения усугубляются тем, что по меньшей мере 10 российских генералов были убиты на поле боя в Украине. Ситуацию также усугубляет тактические и оперативные трудности россии», — говорится в британской разведке.
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