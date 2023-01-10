Британский министр: Мы бы признали палестинское государство

Политик рассказал, почему он хочет это сделать.

Британский теневой министр по Ближнему Востоку Бамбос Хараламбус раскритиковал израильское правительство, сказав, что признание ПА поможет решению проблемы двух государств.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По его словам, британская лейбористская партия признает ПА, если вернется к власти.

«Мы бы признали палестинское государство в нынешних условиях», — сказал Хараламбус на ежегодной конференции Еврейского рабочего движения.

Политик добавил, что будущее лейбористское правительство сделает этот шаг, чтобы облегчить возобновление переговоров по реализации решения арабо-израильского конфликта о двух государствах.

«Очевидно, что то, как это будет выглядеть, будет зависеть от того, где мы находимся, если и когда появится лейбористское правительство», — сказал он.

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