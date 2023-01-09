В Аводе сделали заявление по постановлениям об Иудее и Самарии

В политсиле утверждают, что «нынешнее правительство стремится продвигать мессианское видение Смотрича и Бен-Гвира и ставит под угрозу существование еврейского и демократического государства Израиль».

Партия «Авода» выступает против постановлений об Иудее и Самарии, которые сегодня вечером будут вынесены на голосование на пленуме Кнессета.

Об этом говорится в заявлении политической силы.

По мнению партии, данные документы «нанесут ущерб безопасности Израиля».

«Нынешнее правительство стремится продвигать мессианское видение Смотрича и Бен-Гвира и ставит под угрозу существование еврейского и демократического государства Израиль», — говорится в заявлении.

В «Аводе» отмечают, что в отличие от кабинета Нетаниягу, предыдущие правительства понимали, что «это временная договоренность на пути к политическому решению».

«Учитывая состав нынешнего правительства, где гражданская администрация подчиняется контролю Смотрича, это постановления об аннексии, противостоящие сионизму. … Они опасны для безопасности и позволят Смотричу реализовать и осуществить свои националистические, мессианские, опасные планы«, — говорится в заявлении «Аводы».

Как сообщал Курсор, экс-министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли заявила о том, что существующее правительство уничтожает все, что смогла создать предыдущая коалиция.

«Эта группа пироманов идет от министерства к министерству и просто разрушает и разрушает», — завила Михаэли в начале заседания партии «Авода» в Кнессете.

Она убеждена, что протесты против правительства, прошедшие в минувшие в выходные, это только начало.

«Не заблуждайтесь: мы будем выходить на улицы неделю за неделей, пока не заменим вас», — отметила глава партии «Авода».

Также Курсор писал о том, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью саудовскому изданию «Аль-Арабия» упомянул фразу «Западный берег» наряду с «Иудея и Самария».

Когда в прошлом правительстве бывший премьер-министр Нафтали Беннет употребил словосочетание «Западный берег», депутаты Кнессета, в том числе члены «Ликуда», резко набросились на него и заявили, что он перенимает терминологию левых.