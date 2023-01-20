Бросили, опасаясь Верховного суда: в ШАС обвиняют Нетаниягу

Настоящая причина, по которой Нетаниягу отказался от назначения Дери заместителем премьер-министра, в том, что он боится реакции Верховного суда на него.

Близкие соратники председателя ШАС отвергают прямые идеи назначения его на такие должности, как спикер Кнессета, и настаивают на назначении Дери заместителем премьер-министра.

Об этом сообщает Maariv.

На следующий день после дисквалификации министра Арье Дери с поста министра все еще идут бурные споры. Соратники Дери заявили, что не смирился с поражением. Они крайне недовольны, что не принимается мер для назначения Дери заместителем премьер-министра.

Представители ШАС заявили, что настоящая причина, по которой Нетаниягу отказался от этого варианта, в том, что он боится реакции Верховного суда на него.

По словам соратников Дери, он крайне расстроен и считает, что Ликуд бросила его. Близкий к Дери политик рассказал, что «когда Арье Дери в депрессии, он наиболее опасен, и в такой ситуации могут быть неожиданные реакции. Если Нетаньяху думает, что ситуация разрешится сама собой, даже если ничего не делать чтобы исправить эту ситуацию, он совершает большую ошибку».

По словам его соратников, Дери точно знает, чего хочет и не согласен на объяснения. Он рассчитывает на прост заместителя премьер-министра прямо сейчас, даже если в дальнейшем назначение будет признано недействительным в Верховном суде, как утверждает окружение Нетаниягу.

Вместе с тем, по словам высокопоставленных чиновников Ликуда, идея была снята с обсуждения и больше рассматриваться не будет.

После постановления Верховного суда юрисконсульт правительства Гали Бахарав-Миара вчера направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу и призвала его уволить Дери и назначить на его место других министров. «Согласно приговору, вынесенному в рамках рассматриваемой процедуры, депутат Дери не может продолжать занимать пост министра в правительстве Израиля», — написала она.

Вчера во время долгого разговора между Нетаниягу и Дери в доме председателя ШАС было решено, что Нетаниягу поднимет вопрос об отставке Дери в воскресенье на заседании кабинета министров. По закону премьер-министр должен уведомить правительство о своем намерении отстранить министра от должности, прежде чем отправить ему письмо об увольнении. Срок полномочий министра заканчивается через 48 часов после вручения ему письма. Дери предлагал назначить его спикером Кнессета, а действующий спикер Амир Охана получил бы один из двух портфелей Дери.

Ранее Курсор писал слова Дери: Если они закроют дверь, мы войдем через окно.

Напомним, Дери может передать пост министра Моше Бар Симан-Тову.

Помимо этого Лапид призвал уволить Дери.