Дери: Если они закроют дверь, мы войдем через окно

Министр и председатель партии ШАС Арье Дери сделал ряд заявлений, касающихся недавнего постановления Верховного суда.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Сегодня вечером, 18 января, сотни активистов ШАС провели демонстрацию перед домом председателя партии Арье Дери в районе Хар-Ноф в Иерусалиме, чтобы выразить ему свою поддержку после решения Верховного суда о лишении его права занимать пост министра.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с Дери у него дома и сказал ему: «Когда мой брат в нужде — я прихожу к нему». Спикер Кнессета Амир Охана также посетил Дери и подвергся насмешкам со стороны протестующих.

Демонстранты скандировали лозунги, в том числе: «Мы не позволим им решать за нас» и «Дери, народ с тобой». Согласно ожиданиям, Дери уволят из кабинета несмотря на поддержку, которой он пользуется в коалиции.

В дом Дери приходили и многочисленные депутаты от партии ШАС, которым Дери сказал:

«Если они закроют перед нами дверь, мы войдем через окно. Если они закроют для нас окно, мы пробьем потолок. Все к лучшему. Я не сомневаюсь, что получится к лучшему. В ближайшие дни мы изучим вопрос и решим, что делать. Когда я услышал об этом решении — не то чтобы оно было неожиданным — я был рад. Нет ничего счастливее, чем развеять сомнения. Хорошо, что они сказали свое, и хорошо, что все так и закончилось, 10 против одного. Пусть люди видят и судят».

דרעי יצא מביתו היישר לרכב. פילס את דרכו בתוך ההמון ולא הוציא מילה מהפה pic.twitter.com/EIIQF61PLF — שחר גליק (@glick_sh) January 18, 2023

«Курсор» сообщал, что Дери может передать пост министра Моше Бар Симан-Тову.

Помимо этого Лапид призвал уволить Дери.