«Будь я с Биби, вы бы молчали»: глава РААМ Мансур Аббас выступил с гневным заявлением

Председатель партии «РААМ» оказался вовлеченным в бурные дебаты в Рамат-ха-Шароне. Кроме того, «РААМ» не исключает какую-либо партию в следующей коалиции, в том числе «Ликуд».

Сегодня, 30 июля, председатель «РААМ» Мансур Аббас на одном из мероприятий в Рамат-ха-Шароне вступил в спор с правым активистом. Последний заявил из зала, что «организации, которые поддерживает партия «РААМ», связаны с терроризмом».

Об этом пишет Mako.

Аббас ответил: «Если бы я был в коалиции Биби, вы бы молчали». Он добавил, что проверки его партии не показали, что «РААМ» связан с поддержкой терроризма.

Аббас продолжил, обращаясь к правому активисту с обвинениями: «Вы собрали много средств, чтобы очернить исламское движение. У вас ничего не получится. Продолжайте в том же духе, но вы не добьетесь успеха. Мы продвигаем мир, понимание и принятие между евреями и арабами».

На вопрос, согласится ли он сесть за один стол с Нетаниягу, Аббас ответил: «Я никого не исключаю в принципе и принимаю еврейское общество таким, какое оно есть. В то же время я надеюсь, что действующей власти удастся получить 61 мандат, чтобы она и дальше давала надежду всем гражданам страны».

«Друзья, это было впервые, когда ультраправые и крайне левые собрались вместе, — добавил он. — Присутствие «РААМ» позволило объединить «Мерец» и «Ямину». Но если на мгновение кто-то подумает, что у меня нет никаких ценностей и что я пойду со всеми, кто меня позовет, — они сильно ошибаются».

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