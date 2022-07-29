Попытка линчевания еврея в Самарии: Смотрич обрушился на Ганца

Мусульмане из Буркина после посещения мечети жестоко избили израильтянина, а его собаку убили.

Еврейский житель Самарии подвергся нападению в полдень со стороны толпы палестинских арабов рядом с городом Алей Захав в Самарии. Потерпевшего жестоко избили, а его собаку забили до смерти.

Вскоре после этого в этом районе вспыхнули жестокие беспорядки, в ходе которых солдаты ЦАХАЛа застрелили 16-летнего палестинца. Двое других жителей Палестинской автономии были ранены в ходе столкновений с солдатами.

Бацалель Смотрич выразил негодование нападением на еврея, обвинив в случившемся правительство и особенно Бени Ганца.

Он написал в твиттере, что «правительство и его несостоявшийся начальник службы безопасности ухудшили ситуацию с безопасностью в Иудее и Самарии, на дорогах и вокруг поселений до уровня, которого мы не знали уже много лет. Враги были здесь всегда, но такой дерзости здесь не было со времен проклятой интифады Аль-Аксы».

הממשלה הזו וסר הביטחון הכושל שלה דרדרו את מצב הביטחון ביהודה ושומרון, בכבישים ובסביבות הישובים, לרמות שלא הכרנו שנים רבות. האויבים תמיד היו כאן אבל תעוזה והרמת ראש כזו במקביל לאזלת יד צבאית ומדינית לא היו כאן מאז ימי אינתיפאדת אוסלו הארורים.>>> https://t.co/sUB1HpTYq9 — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) July 29, 2022

Смотрич также написал, что деятельность Ганца направлена против поселенцев и за арабов. Он сказал, что министр показывает «железный кулак против поселенцев и шелковые перчатки против арабов». Собственно, по этой причине арабы набрались смелости, чтобы совершать подобные преступления, считает Смотрич.

רוח המפקד של גנץ היא אפילו לא להיות מהאו"ם אלא להיות נגד המתיישבים ובעד הערבים. כך בבניה הבלתי חוקית וההשתלטות על השטחים הפתוחים, כך בחופש התנועה במרחב, וכך בטרור הכבישים והאבנים. אגרוף ברזל נגד המתיישבים ובכפפות משי מול הערבים. והמסר נקלט ואיתו הרמת ראש ותעוזה שוברת שיאים. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) July 29, 2022

«Курсор» ранее писал, что ешива Хомеш осталась в темноте: солдаты ЦАХАЛа конфисковали солнечные батареи. За два часа до Шаббата ЦАХАЛ выполнил приказ о конфискации электрооборудования в поселении Хомеш, оставив жителей отрезанными от света.

Редакция также сообщала, что ЦАХАЛ предоставил фото и видео военных объектов ХАМАСа в жилых районах Газы. Международные организации оставили без внимания, что ЦАХАЛ предоставил фото и видео с беспилотников выявленных объектов военной инфраструктуры, построенных ХАМАСом.