Попытка линчевания еврея в Самарии: Смотрич обрушился на Ганца

22:10, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Sraya Diamant / Flash90

Мусульмане из Буркина после посещения мечети жестоко избили израильтянина, а его собаку убили.

Еврейский житель Самарии подвергся нападению в полдень со стороны толпы палестинских арабов рядом с городом Алей Захав в Самарии. Потерпевшего жестоко избили, а его собаку забили до смерти.

Вскоре после этого в этом районе вспыхнули жестокие беспорядки, в ходе которых солдаты ЦАХАЛа застрелили 16-летнего палестинца. Двое других жителей Палестинской автономии были ранены в ходе столкновений с солдатами.

Бацалель Смотрич выразил негодование нападением на еврея, обвинив в случившемся правительство и особенно Бени Ганца.

Он написал в твиттере, что «правительство и его несостоявшийся начальник службы безопасности ухудшили ситуацию с безопасностью в Иудее и Самарии, на дорогах и вокруг поселений до уровня, которого мы не знали уже много лет. Враги были здесь всегда, но такой дерзости здесь не было со времен проклятой интифады Аль-Аксы».

Смотрич также написал, что деятельность Ганца направлена против поселенцев и за арабов. Он сказал, что министр показывает «железный кулак против поселенцев и шелковые перчатки против арабов». Собственно, по этой причине арабы набрались смелости, чтобы совершать подобные преступления, считает Смотрич.

«Курсор» ранее писал, что ешива Хомеш осталась в темноте: солдаты ЦАХАЛа конфисковали солнечные батареи. За два часа до Шаббата ЦАХАЛ выполнил приказ о конфискации электрооборудования в поселении Хомеш, оставив жителей отрезанными от света.

Редакция также сообщала, что ЦАХАЛ предоставил фото и видео военных объектов ХАМАСа в жилых районах Газы. Международные организации оставили без внимания, что ЦАХАЛ предоставил фото и видео с беспилотников выявленных объектов военной инфраструктуры, построенных ХАМАСом.

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Автор материала:
Ирен Давид
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