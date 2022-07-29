Попытка линчевания еврея в Самарии: Смотрич обрушился на Ганца

Еврейский житель Самарии подвергся нападению в полдень со стороны толпы палестинских арабов рядом с городом Алей Захав в Самарии. Потерпевшего жестоко избили, а его собаку забили до смерти.
Вскоре после этого в этом районе вспыхнули жестокие беспорядки, в ходе которых солдаты ЦАХАЛа застрелили 16-летнего палестинца. Двое других жителей Палестинской автономии были ранены в ходе столкновений с солдатами.
Бацалель Смотрич выразил негодование нападением на еврея, обвинив в случившемся правительство и особенно Бени Ганца.
Он написал в твиттере, что «правительство и его несостоявшийся начальник службы безопасности ухудшили ситуацию с безопасностью в Иудее и Самарии, на дорогах и вокруг поселений до уровня, которого мы не знали уже много лет. Враги были здесь всегда, но такой дерзости здесь не было со времен проклятой интифады Аль-Аксы».
Смотрич также написал, что деятельность Ганца направлена против поселенцев и за арабов. Он сказал, что министр показывает «железный кулак против поселенцев и шелковые перчатки против арабов». Собственно, по этой причине арабы набрались смелости, чтобы совершать подобные преступления, считает Смотрич.
«Курсор» ранее писал, что ешива Хомеш осталась в темноте: солдаты ЦАХАЛа конфисковали солнечные батареи. За два часа до Шаббата ЦАХАЛ выполнил приказ о конфискации электрооборудования в поселении Хомеш, оставив жителей отрезанными от света.
Редакция также сообщала, что ЦАХАЛ предоставил фото и видео военных объектов ХАМАСа в жилых районах Газы. Международные организации оставили без внимания, что ЦАХАЛ предоставил фото и видео с беспилотников выявленных объектов военной инфраструктуры, построенных ХАМАСом.