«Будем действовать открыто»: Нетаниягу публично пригрозил Ирану

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что планирует изменить стратегию Израиля по противодействию иранским ядерным амбициям, пообещав вернуть борьбу на суд общественного мнения.

Выступая на встрече министров своего нового правительства, Нетаниягу сказал, что по-прежнему существует «возможность» того, что западные державы реанимируют усилия по подписанию ядерной сделки с Ираном и что, в отличие от закулисного подхода последнего правительства, он намерен применить общественное давление.

«Наше правительство другое и будет действовать по-другому, — сказал он. — Мы будем работать открыто, с позиции силы, на международной арене против возврата к ядерному соглашению, не только в переговорах с лидерами за закрытыми дверями, но решительно и открыто в сфере мирового общественного мнения, которое сейчас осознает истинные опасности, исходящие от Ирана — иранского режима, убивающего невинных граждан в Иране и за его пределами».

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