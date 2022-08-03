Будущее медицины под угрозой: реакция интернов на отсрочку реформы в здравоохранении

Массовыми увольнениями грозит закончиться конфликт между интернами и правительством, поскольку реформа была перенесена как минимум на год.

Правительственное решение об отсрочке до сентября следующего года постепенного сокращения больничных смен для интернов вызвало бурную реакцию интернов. Они возмущены действиями властей, решивших не спешить с сокращением рабочих смен молодых врачей с 26 до 18 часов.

Реакцией на перенос на год реформы стало заявление о возможном массовом увольнении медиков-интернов.

Также будущим докторам не понравилось предложение о сокращении рабочих смен до 21 часа в некоторых частях страны, хотя правительство готово запустить его в краткосрочной перспективе.

В канцелярии премьер-министра заявили, что требования организация интернов «Миршам» не могут быть выполнены из-за ограничений, связанных с грядущими выборами.

Реформу сокращения рабочих смен планировали запустить с периферийных больниц еще в текущем году, однако правительство изменило свое решение.

«Курсор» информировал, что Израиль отложил план по сокращению 26-часовых смен для врачей-интернов. В октябре прошлого года тысячи жителей подали в отставку в знак протеста против 26-часовых смен, в которые они были вынуждены работать.

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