Будущее медицины под угрозой: реакция интернов на отсрочку реформы в здравоохранении

Правительственное решение об отсрочке до сентября следующего года постепенного сокращения больничных смен для интернов вызвало бурную реакцию интернов. Они возмущены действиями властей, решивших не спешить с сокращением рабочих смен молодых врачей с 26 до 18 часов.
Реакцией на перенос на год реформы стало заявление о возможном массовом увольнении медиков-интернов.
Также будущим докторам не понравилось предложение о сокращении рабочих смен до 21 часа в некоторых частях страны, хотя правительство готово запустить его в краткосрочной перспективе.
В канцелярии премьер-министра заявили, что требования организация интернов «Миршам» не могут быть выполнены из-за ограничений, связанных с грядущими выборами.
Реформу сокращения рабочих смен планировали запустить с периферийных больниц еще в текущем году, однако правительство изменило свое решение.
«Курсор» информировал, что Израиль отложил план по сокращению 26-часовых смен для врачей-интернов. В октябре прошлого года тысячи жителей подали в отставку в знак протеста против 26-часовых смен, в которые они были вынуждены работать.
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