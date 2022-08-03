Первый легкорельсовый трамвай в Гуш-Дане: стало известно о цене на проезд

Первая линия легкорельсового транспорта в Гуш-Дане начнет работу уже в конце этого года.

В конце ноября в Израиле запустят первую линию скоростного трамвая в Гуш-Дане. Кроме того, озвучена цена на проезд.

Об этом сказал генеральный директор компании НЕТА Хаим Глик.

מנכ"ל נת"ע, חיים גליק, אצל @sefiova ו-@amirbarshalom: "צופים שהקו הראשון של הרכבת הקלה בגוש דן ייצא לפועל כמובטח עוד השנה סביב סוף נובמבר. המחירים ינועו סביב שישה שקלים אבל זה עוד לא נסגר סופית"

(צילום: משה שי, פלאש90) pic.twitter.com/yJtTrLglXV — גלצ (@GLZRadio) August 3, 2022

«Мы ожидаем, что первая линия скоростного метро-трамвая в Гуш-Дане будет реализована, как и было обещано, в этом году примерно в конце ноября. Цены будут около шести шекелей, но они еще не доработаны», — заявил он.

Частично наземный и частично подземный, транспорт соединит города Бат-Ям, Тель-Авив, Рамат-Ган, Бней-Брак и Петах-Тикву.

Общая длина транспортной линии составляет 24 км, из них 12 км находятся ниже земли. На линии будет 34 станции, десять из которых подземные.

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