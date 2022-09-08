Бывшие работники «Ликуда» заявили, что Нетаниягу им должен деньги

После увольнения из штаба двое работников потребовали крупную компенсацию от «Ликуда» — за незаконное увольнение, неоплаченные сверхурочные. Теперь же они хотят подать новый иск в связи с тем, что им не возместили стоимость товаров, приобретенных за их личные средства для главы партии Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщают «Детали».

Один из истцов — бывший работник штаба «Ликуда» Таль Мажинель — угрожает иском на сумму 946 тысяч шекелей. Он уже нанял адвоката, который утверждает, что его клиент потратил на покупки для Нетаниягу 70 тысяч шекелей. Гендиректор партии Цури Сисо обещал вернуть эту сумму, но по словам адвоката, он не сделал этого.

Стоит отметить, что адвокат уточнил, что его клиент не хочет рассказывать, что именно покупалось на его деньги для Биньямина Нетаниягу, так как уважает лидера «Ликуда» и считает виновным в этой ситуации одного из приближенных бывшего премьер-министра. Примечательно, что с другим истцом, Коби Царфати, требовавшим возврата за потраченные личные средства, партии вроде бы удалось договориться. Однако он еще требует дополнительную компенсацию.

Ранее «Курсор» писал о том, что Гальон выступила с жесткой критикой в адрес Нетаниягу. По ее мнению, «Нетаниягу открыл дверь самому гнусному расизму в израильское общество».