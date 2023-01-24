Бывшая глава Банка Израиля рассказала, в чем опасность судебной реформы для уровня жизни доходов населения

Сильный суверенный кредитный рейтинг жизненно важен для экономической стабильности и роста страны, поскольку он отражает способность страны погасить свой долг и управлять своими финансами. Высокий рейтинг может привлечь иностранные инвестиции и снизить стоимость заимствований, в то время как низкий рейтинг может привести к более высоким процентным ставкам и отсутствию доверия инвесторов.

По словам профессора Карнит Флюга, вице-президента Израильского института демократии и бывшего управляющего Банка Израиля, предложенная новым правительством Нетаниягу судебная реформа, которая резко подорвет авторитет Верховного суда в правовой системе и сосредоточит власть правительства — вероятно, негативно повлияет на кредитный рейтинг Израиля, что приведет к снижению доходов и снижению уровня жизни из-за его дестабилизирующего воздействия на израильскую экономику.

«Исходя из опыта некоторых других стран, которые пошли в том же направлении, если правительство продолжит судебную реформу, как оно намеревается, у нас определенно будет повышенный риск снижения нашего суверенного кредитного рейтинга», — пояснила Флюг.

Она напомнила, что в последние несколько дней высокопоставленные чиновники рейтинговых агентств заявляли, что сила сдержек и противовесов между учреждениями является важным элементом, который они учитывают при ранжировании стран.

Это еще раз подчеркивается примерами других стран, которые в последние годы аналогичным образом ослабили свои судебные системы. «Посмотрите, что произошло с Венгрией и Польшей, и, конечно же, с Турцией: мы видим, что снижение их кредитных рейтингов произошло, когда произошел процесс ослабления судебной системы», — сказала Флюг, добавив, что кредитные рейтинги этих стран не единственные аспекты их экономики, на которые повлиял этот шаг.

«Если вы посмотрите, что случилось со странами, которые пошли тем же путем, вы также увидите, что случилось с их прямыми иностранными инвестициями. После того, как они ослабили свои институты, их показатели в отношении прямых иностранных инвестиций стали намного слабее по сравнению с другими странами, — отметила она. — Неудивительно: когда инвесторы гораздо меньше уверены в защите верховенства права — защите прав собственности, стабильности правил игры, возможности дойти до суда, если у них возникает спор, — они гораздо более неохотно инвестируют».

Мало того, если иностранные инвестиции в святую землю резко упадут, предприниматели с большей вероятностью уйдут в поисках более зеленых пастбищ и зарплаты. «Из-за этой повышенной неопределенности, вызванной ослаблением системы, стартапы могут фактически перемещать свои компании в другие места, — сказала Флюг. — Существует риск того, что некоторые израильские высокотехнологичные компании уйдут из Израиля, если инвесторы не захотят вкладывать средства в израильские компании из-за ослабления правовой системы».

Флюг предупредила об ужасных экономических последствиях судебной реформы. «Если эта противоречивая и очень экстремальная реформа будет проведена, я боюсь, что высоки риски того, что она будет иметь последствия с точки зрения рейтинга Израиля, что повлияет как на правительство, так и на широкую общественность», — сказала она.

«Это означает, что в экономику будет поступать меньше ресурсов, поэтому, безусловно, меньше капитала будет поступать в сектор высоких технологий. А это означает, что экономика в целом и отдельные лица в Израиле будут страдать от гораздо более слабой экономики и доходов, и это пагубно скажется на уровне жизни», — сказал Флюг.

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