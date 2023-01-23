Член валютной комиссии Банка Израиля уходит с должности для участия в акциях протеста

Комитет по подбору членов валютной комиссии будет действовать как можно быстрее, чтобы продвинуть процесс назначения нового чиновника.

Профессор Моше Хазан оставил должность члена валютной комиссии Банка Израиля, которую занимал с 2017 года.

Об этом сообщает Israel Info.

Согласно сообщению, Хазан решил уйти «в связи с намерением заниматься деятельностью на общественно-политическом уровне» — в частности, иметь возможность участвовать в акциях протеста против судеьной реформы и против нового правительства.

Отмечается, что управляющий Банка Израиля Амир Ярон выразил признательность за профессиональный вклад профессора Хазана и объявил, что комитет по подбору членов валютной комиссии будет действовать как можно скорее, чтобы продвинуть процесс назначения нового чиновника.

«В комиссии осталось пять человек, необходимо, чтобы их было шесть: глава, заместитель главы комиссии, сотрудник банка и три представителя общественности. Профессор Хазан был одним из представителей общественности. Комиссия решает, какая будет процентная ставка в экономике», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу боится демонстраций, которые с каждой неделей становятся все более масштабными. Такое мнение в своем Twitter высказал бывший пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Ронан Манелис, который участвовал в двух демонстрациях против правительства Нетаниягу и правовой реформы министра юстиции Ярива Левина.

По словам Манелиса, многие люди спрашивали его, помогут ли протесты на улицах сорвать реформу.

«Не может быть, чтобы это не сдвинулось с места. Нетаниягу понимает, что она растет неделя за неделей, он был удивлен публикой, которую восприняли как избалованную, пришедшую под проливным дождем, я вижу, что пришли даже политики, которые так далеко не приходили», — написал Манелис.

Также мы информировали о том, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, вновь прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Акции протеста прошли на площади Габим, и с улицы Каплан.

Ранее Курсор писал о том, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

Также Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.