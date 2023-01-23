Член валютной комиссии Банка Израиля уходит с должности для участия в акциях протеста

Профессор Моше Хазан оставил должность члена валютной комиссии Банка Израиля, которую занимал с 2017 года.
Об этом сообщает Israel Info.
Согласно сообщению, Хазан решил уйти «в связи с намерением заниматься деятельностью на общественно-политическом уровне» — в частности, иметь возможность участвовать в акциях протеста против судеьной реформы и против нового правительства.
Отмечается, что управляющий Банка Израиля Амир Ярон выразил признательность за профессиональный вклад профессора Хазана и объявил, что комитет по подбору членов валютной комиссии будет действовать как можно скорее, чтобы продвинуть процесс назначения нового чиновника.
«В комиссии осталось пять человек, необходимо, чтобы их было шесть: глава, заместитель главы комиссии, сотрудник банка и три представителя общественности. Профессор Хазан был одним из представителей общественности. Комиссия решает, какая будет процентная ставка в экономике», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу боится демонстраций, которые с каждой неделей становятся все более масштабными. Такое мнение в своем Twitter высказал бывший пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Ронан Манелис, который участвовал в двух демонстрациях против правительства Нетаниягу и правовой реформы министра юстиции Ярива Левина.
По словам Манелиса, многие люди спрашивали его, помогут ли протесты на улицах сорвать реформу.
«Не может быть, чтобы это не сдвинулось с места. Нетаниягу понимает, что она растет неделя за неделей, он был удивлен публикой, которую восприняли как избалованную, пришедшую под проливным дождем, я вижу, что пришли даже политики, которые так далеко не приходили», — написал Манелис.
Также мы информировали о том, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, вновь прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Акции протеста прошли на площади Габим, и с улицы Каплан.
Ранее Курсор писал о том, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.
Также Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.