Бывший глава службы безопасности ШАБАК заявил, что Израиль достиг конституционного кризиса

Соответствующее заявление он сделал на митинге сегодня.

Более ста тысяч протестующих собрались на главной акции протеста этого вечера на улице Каплан в Тель-Авиве. К ним присоединился певец Шалом Ханох, а также бывший глава службы безопасности «Шин Бет» (ШАБАК) Юваль Дискин, который сделал важное заявление.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

По его словам, Израиль достиг конституционного кризиса после того, как спикер Кнессета Амир Охана предположил, что коалиция может не принять решение Высшего суда справедливости (БАГАЦ), отменяющее закон коалиции о реформе судебной системы.

Он считает, что все указывает на то, что Нетаниягу нарушает соглашение о конфликте интересов, запрещающее ему участвовать в правительственных планах реформирования судебной системы.

"Это правительство действует так, чтобы разрушить демократическую инфраструктуру страны, и поэтому каждое его действие подозрительно», - сказал Дискин.

Также он обратился к действующим руководителям служб безопасности и попросил их с осторожностью относиться к любым распоряжениям правительства.

Ранее "Курсор" писал о том, что генпрокурор планирует пожаловаться Высокому суду на поведение Нетаниягу. Бахарав-Миара планирует выступить по этому поводу, поскольку судьи должны рассмотреть петицию, в которой утверждается, что Нетаниягу продолжает нарушать соглашение, которое позволяет ему оставаться на посту, в то время как суд требует его отстранения от должности.

Также мы сообщали, что Нетаниягу обрушился с резкой критикой на лидера протеста против реформ. Все из-за упоминания профессора Шикмы Бресслео о «нацистах».