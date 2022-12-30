Бывший главный раввин москвы выступил с призывом к евреям из россии

Раввин Пинхас Гольдшмидт, покинувший свой пост в россии и переехавший в Израиль, предупредил о росте антисемитизма.

Пинхас Гольдшмидт, бывший главный раввин москвы*, переехавший в этом году в Израиль из-за сложной ситуации в россии, предупредил, что евреи в стране должны бежать, пока не стало слишком поздно.

«Когда мы оглядываемся на российскую историю, каждый раз, когда политическая система оказывалась в опасности, мы видели, как правительство пыталось направить гнев и недовольство масс на еврейскую общину, — сказал раввин Гольдшмидт в интервью The Guardian. — Мы видели это во времена царей и в конце сталинского режима», — пояснил он.

«Мы видим рост антисемитизма по мере того, как россия возвращается к Советскому Союзу нового типа, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — уехать», — добавил он.

С началом войны россии в Украине еврейская община серьезно опасалась роста антисемитских инцидентов в стране, и в результате большое количество евреев решили репатриироваться в Израиль. Также с начала боевых действий российская сеть vk.com лидирует в социальных сетях по антисемитизму.

Раввин Гольдшмидт подсчитал в интервью, что около 30 процентов евреев в россии сейчас рассматривают возможность выезда, но экономическая ситуация затрудняет покупку билетов.

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