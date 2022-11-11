Бывший министр юстиции: Нетаниягу не доверит портфель безопасности Смотричу

«Нетаниягу не смелый и не позволит вносить какие-либо изменения в судебную систему» — считает Хаим Рамон, сомневаясь в назначении Смотрича.

Президент Ицхак Герцог продолжает раунд консультаций со всеми фракциями, которые прошли на выборах в Кнессет. Как положено, президент встретился с представителями партий и выслушал их рекомендации.

Бывший министр юстиции Хаим Рамон высказал свое мнение о премьер-министре Биньямине Нетаниягу и предстоящих действиях по формированию правительства.

По его словам, «Нетаниягу не смелый и не позволит вносить какие-либо изменения в судебную систему. Мы будем знать по личности назначенного министра, будут ли изменения».

Хаим Рамон добавил: «Я не верю, что Нетаниягу доверит портфель безопасности Смотричу».

О председателе «Оцма Иегудит» он высказался так: «Как министр внутренней безопасности Бен-Гвир не будет приближаться к Храмовой горе. Политика будет проводиться Нетаниягу, он будет защищать статус-кво».

Также известно, что президент Ицхак Герцог встретился в пятницу с фракцией Хадаш-Тааль и раскритиковал члена Кнессета Аиду Тома-Сулейман за ее поддержку террористов.

«Вы выступали в публикациях, которые поддерживали преступных террористов, с которыми мы в Армии обороны Израиля боремся. И вы знаете, что это было в разгар избирательной кампании, вы поддерживали террористов, и это неприемлемо для израильской общественности, — сказал Герцог.

Наша редакция писала о коалиционных переговорах: религиозные партии потребовали особые портфели.

Также Курсор сообщал, что Данон передал Нетаниягу послание: Мы хотим, чтобы министры от Ликуда возглавили революцию.