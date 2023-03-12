Бывший топ-чиновник США и нобелевский лауреат предупредил об «огромном ущербе» для Израиля и назвал причину

Бывший высокопоставленный чиновник США, заявил, что стране «необходимо двигаться медленно и прийти к широкому консенсусу» по изменениям в судебной системе.

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке предупредил, что запланированная израильским правительством реформа судебной системы «нанесет огромный ущерб».

«Израилю необходимо достичь консенсуса в отношении любых значительных изменений в правовой системе», — сказал Бернанке в эфире 13 канала.

«Израиль — это небольшая и открытая экономика, которая зависит от международной торговли и международных инвестиций для экономического роста и процветания, — сказал Бернанке, согласно 13-му каналу. — Безопасности иностранных инвесторов, торговых партнеров и израильских предпринимателей будет нанесен огромный ущерб, поскольку внезапные институциональные изменения повысят неопределенность, создадут новые юридические и политические риски и поставят под угрозу права меньшинств».

«Чтобы гарантировать, что экстраординарный экономический успех Израиля продолжится, Израилю необходимо двигаться медленно и достичь широкого консенсуса в отношении любых значительных изменений в его правовой системе или форме правления», — добавил он.

Бернанке, удостоенный Нобелевской премии по экономическим наукам 2022 года, занимал пост председателя Федеральной резервной системы во время финансового кризиса 2008 года.

Законодательные планы праворелигиозного правительства, самого жесткого в Израиле на сегодняшний день, вызвали массовые общественные протесты в Израиле в течение более двух месяцев, а также яростную реакцию со стороны оппозиционных политиков и ужасные предупреждения со стороны экономистов, бизнес-лидеров, юристов и сотрудников службы безопасности.

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