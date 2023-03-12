Бывший генпрокурор и экс-сторонник Нетаниягу выступил с предупреждением касаемо судебных реформ

Мандельблит говорит, что Израиль находится в «историческом периоде, который будут помнить поколения».

Бывший генеральный прокурор Авихай Мандельблит снова предупредил о радикальных планах правительства по встряхиванию судебной системы, заявив, что Израиль переживает «исторический период, который будут помнить поколения».

Мандельблит, бывшее близкое доверенное лицо премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который в итоге возбудил уголовное дело против премьера, назначившего его на высшую должность, заявил новостям 13 канала, что, если предложенные изменения будут приняты, «Израиль перестанет быть демократией».

Повторяя свои слова из предыдущего интервью, которое он дал в прошлом месяце, Мандельблит заявил, что пакет законодательных актов, проходящий через Кнессет, «наносит ущерб основам государственной системы, с которой было основано Государство Израиль».

«Независимость судебной власти должна быть сохранена при любых условиях, и это очень важно — никаких политических назначений. Еще важнее независимость генерального прокурора и юрисконсультов в министерствах», — заявил он.

Комментируя различные предложения, которые были выдвинуты для смягчения версии правовой реформы — ни одно из которых до сих пор не привело к переговорам между представителями коалиции и оппозиции, — Мандельблит сказал, что «борьба предпочтительнее плохого компромисса».

«Через несколько месяцев или лет мы увидим гнилые плоды плохого компромисса, — предупредил он. — Если есть политические судьи, это уже не исправить».

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Напомним, что депутат Кнессета Ротман призвал заключить в тюрьму Мандельблита: детали скандала.