Человеческие кости, найденные в пещере в Мероне, отправлены на анализ ДНК

Человеческие останки, извлеченные из пещеры на севере Израиля, отправлены в лабораторию судебной экспертизы для проверки.

Офицеры, проводящие обычную полицейскую работу на севере Израиля, наткнулись на кости в пещере в районе горы Мерон. Об этом сообщил представитель полиции, пишет INN.

В пещеру была отправлена ​​группа судебно-медицинских экспертов для изучения останков, которые затем были переданы в лабораторию судебно-медицинской экспертизы Абу-Кабира для более всестороннего анализа и тестирования ДНК.

Полиция говорит, что пока точно неясно, принадлежат ли останки человеку или животному.

В настоящее время открыто три дела о пропавших без вести лицах, которых в последний раз видели в районе горы Мерон или в его окрестностях:

Моше Клейнерман, 16-летний мальчик из Модиин-Иллит, в последний раз видели в районе горы Мерон, прежде чем он исчез 25 марта 2022 года. 37-летнего Моше Элиэзера Ильовича, исчезнувшего в мае 2019 года, также в последний раз видели на горе Мерон. В ноябре 2022 года 60-летний Рафаэль Хаим Хаддад, житель города Цфат, был объявлен пропавшим без вести. В последний раз его видели в районе горы Мерон.

В Telegram-канале Люди в черном сообщается, что первичная проверка показала, что это не останки Моше Клейнермана.

Ранее Курсор писал, что в Израиле за последний год число убийств женщин выросло на 50%. В среднем в месяц в стране происходило по два убийства.