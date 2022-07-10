Четвертое убийство за 48 часов: в Израиле произошел очередной смертельный инцидент

60-летний араб был смертельно ранен в результате перестрелки в центральном израильском городе Лод поздно вечером в субботу. В ходе инцидента также пострадали женщина и ребенок.

Это четвертое подобное убийство примерно за 48 часов, когда волна смертоносных преступлений охватила арабские общины в Израиле.

Согласно сообщениям местных СМИ, все трое сидели в машине в Лоде, когда около 23:00 произошла стрельба.

Мужчина, житель города Тира в центральной части Израиля, в котором преобладает арабское население, был тяжело ранен и позже скончался от полученных травм в медицинском центре «Ассаф а-Рофе» в Беэр-Яакове. Согласно сообщениям, женщина и ребенок неизвестного возраста получили легкие травмы.

В полиции заявили, что начали расследование стрельбы и ищут подозреваемых. По данным СМИ, инцидент был связан с уголовным спором.

По данным Инициативы Авраама, неправительственной группы, выступающей против насилия в арабском сообществе, с начала 2022 года более 50 арабов и палестинцев были убиты в результате насилия или связанных с преступностью обстоятельств в Израиле, в основном в результате перестрелок.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.