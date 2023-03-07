Четыре костюма в одном: Бен-Гвир показал свой образ на Пурим

Сегодея в полдень сотни людей участвуют в знаменитом шествии адлояда в Хевроне. Среди них можно увидеть министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвира и министра национальных миссий Орит Строк. Они живут в городе.

Строк переоделась председателем Верховного суда Эстер Хают, а Бен-Гвир надел комбинированный костюм полиции, МАГАВ, ШАБАСа и пожарно-спасательной службы, четырех организаций, находящихся в его ведении.

השר איתמר בן גביר, באירוע "עדלאידע" בחברון. pic.twitter.com/1dhRw0BUHV — דודי בן חמו | dudi ben chamo (@Dudibnhmo) March 7, 2023

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התחפש @moyshis pic.twitter.com/FZIOEMiKj2 — כאן חדשות (@kann_news) March 7, 2023

שמח pic.twitter.com/MnFhoj0Jik — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) March 7, 2023

Солдаты, полицейские и офицеры ЦАХАЛа, которые охраняют процессию и регулярно находятся в секторе Хеврона, танцуют с жителями и вместе с ними участвуют в празднике Пурим.

Пурим — это один из самых радостных и популярных еврейских праздников, который отмечается в Израиле и во всем мире. В Израиле, на улицах и площадях городов, люди отмечают Пурим с помощью различных традиционных мероприятий и карнавалов. Это яркое и красочное событие, которое привлекает множество туристов со всего мира.

Карнавалы во время Пурима в Израиле — это настоящее зрелище. Люди выходят на улицы, одетые в костюмы, маски и праздничные наряды, и организуют шествия и парады по городу. На улицах можно встретить самые разнообразные персонажи: от сказочных героев до супергероев и знаменитостей. Многие люди готовят свои костюмы заранее и приезжают в город из разных уголков Израиля, чтобы поучаствовать в этом празднике.

Карнавалы в Израиле — это также время для традиционных игр и развлечений. На улицах организуются ярмарки, на которых можно попробовать традиционную еду и купить сувениры. В детских садах и школах проводятся конкурсы на лучший костюм и дети учатся петь и танцевать традиционные песни и танцы. Вечером, на многих площадях, устраиваются вечеринки и танцы, где все участники, независимо от возраста, могут веселиться и получать удовольствие от праздника.

В целом, карнавалы во время Пурима в Израиле — это незабываемый опыт для всех, кто любит веселиться и наслаждаться культурой и традициями. Люди разных возрастов и национальностей собираются вместе, чтобы отметить этот праздник, и создают яркую, веселую и дружественную атмосферу.

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