Четыре сотрудника пансионата для инвалидов арестованы за побои и издевательства

Работники пансионата для инвалидов избивали беспомощных подопечных и издевались над ними. Виновные задержаны и предстанут перед судом.

Четверо работников пансионата в округе аШарон будут осуждены за побои и издевательства. Известно, что инициатором издевательств был 23-летний житель арабского города Калансуа.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, то в полиции признали неправомерное использование шпионского ПО. Полиция Израиля заявила, что у них есть «дополнительные данные» по этому вопросу, которые «меняют ситуацию в некоторых аспектах.

Также читайте о том, что иранские хакеры атаковали израильскую почтовую систему. Стоит напомнить, что иранские хакеры уже взламывали крупнейший портал ЛГБТ-знакомств, сайт «lametayel», серверы медицинского центра «Махон Мор» и многие другие интернет-ресурсы.

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