Четырех болельщиков Хапоэль Хайфа арестовала полиция: в чем их подозревают

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Появилась новая информация о расследовании по делу о сожжении флагов болельщиков «Маккаби Хайфа».

Полиция утверждает, что за последние несколько дней в аэропорту Бен-Гурион арестовали четырех болельщиков «Хапоэль Хайфа» по подозрению в краже оборудования со склада болельщиков «Маккаби Хайфа» на стадионе «Сами Офер» и вандализме. Об этом сообщает Mako. Задержанные являются жителями Хосана, Кирьят-Яма, Хайфы и Нешера. Ранее мы рассказывали, что пресс-секретарь Нетаниягу запер депутата Кнессета на балконе. Также «Курсор» сообщал, что в больницу в Беэр-Шеве доставили малыша, который проглотил токсическое вещество.

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Автор материала: Рами Мадрих