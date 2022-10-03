Четырех болельщиков Хапоэль Хайфа арестовала полиция: в чем их подозревают

15:55, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Спорт
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Фото: Depositphotos.com

Появилась новая информация о расследовании по делу о сожжении флагов болельщиков «Маккаби Хайфа».

Полиция утверждает, что за последние несколько дней в аэропорту Бен-Гурион арестовали четырех болельщиков «Хапоэль Хайфа» по подозрению в краже оборудования со склада болельщиков «Маккаби Хайфа» на стадионе «Сами Офер» и вандализме.

Об этом сообщает Mako.

Задержанные являются жителями Хосана, Кирьят-Яма, Хайфы и Нешера.

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