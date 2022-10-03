Четырех болельщиков Хапоэль Хайфа арестовала полиция: в чем их подозревают

Полиция утверждает, что за последние несколько дней в аэропорту Бен-Гурион арестовали четырех болельщиков «Хапоэль Хайфа» по подозрению в краже оборудования со склада болельщиков «Маккаби Хайфа» на стадионе «Сами Офер» и вандализме.
Об этом сообщает Mako.
Задержанные являются жителями Хосана, Кирьят-Яма, Хайфы и Нешера.
Ранее мы рассказывали, что пресс-секретарь Нетаниягу запер депутата Кнессета на балконе.
Также «Курсор» сообщал, что в больницу в Беэр-Шеве доставили малыша, который проглотил токсическое вещество.