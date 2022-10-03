Проглотил токсическое вещество: в больницу в Беэр-Шеве доставили малыша

Сегодня, 3 октября, двухлетнего малыша доставили в местную клинику в Араде после того, как он проглотил токсическое вещество.

Об этом сообщает издание News.walla.

Что именно проглотил ребенок не уточняется. Но родители сразу доставили его в местную клинику, где ему оказали первую помощь, после чего малыша госпитализировали в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве.

Медики осмотрели ребенка, сейчас его состояние оценивают как средней степени тяжести. Обстоятельства инцидента выясняются.

«Курсор» писал ранее, что в медицинский центр «Меир», принадлежащий больничной кассе «Клалит», поступил 8-летний мальчик после того, как проглотил более 20 магнитных шариков. Лишь благодаря своевременной и профессиональной работе врачей удалось избежать серьезных проблем, ведь подобные «игрушки» в организме могут вызвать перфорацию кишечника.

Еще мы писали, что в Ашдоде в медицинском учреждении «Асута» врачи спасли жизнь двухлетней девочке, которую привезли в больницу с респираторными проблемами. Обеспокоенные родители сначала подумали, что в дыхательные пути ребенка попал кусок пищи, которой ее кормили в яслях, но врачи, сделав снимок грудной клетки, увидели на дне трахеи чужеродный предмет. Оказалось, что это был кусок соски.