Пресс-секретарь Нетаниягу запер депутата Кнессета на балконе – подробности

Пресс-секретарь председателя «Ликуда» Биньямина Нетаниягу и его новый медиа-менеджер Йонатан Орич запер депутата Кнессета Галит Дистель-Атбарян на балконе 14-го этажа и покинул ее.

Этим действием он нарушил Уголовный кодекс. Атбарян вернулась внутрь лишь после того, как накричала на присутствующих и постучала в окно.

Об этом сообщает INN.

После возвращения между Оричем и депутатом Кнессете состоялась словесная перепалка. Однако, в итоге они помирились.

«Я знаю, ценю и люблю Орича много лет, и я вижу в нем семью, не меньше. И да, иногда внутри семьи происходят жестокие ссоры, а затем они мирятся и идут к общей цели – победа Ликуда. Остальное неинтересные сплетни», – заявила Атбарян.

Йонатан принес извинения за эту ситуацию и признал, что совершил ошибку.

«Я счастлив, что она приняла мои извинения, и мы вместе объединились для победы «Ликуда» и бывшего премьер-министра Нетаниягу на выборах», – добавил он.

Ранее журналисты рассказали, что «Агудат Исраэль» и «Дегель ха-Тора», две фракции, которые входят в партию «Яадут а-Тора», возможно, решили сохранить единство между собой. Однако, между ними все равно присутствуют разногласия, о чем можно узнать детальнее в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что Биньямин Нетаниягу признался, что не сожалеет о сокращении детских пособий, которое он инициировал двадцать лет назад, когда занимал должность министра финансов. По его словам, благодаря выплатам «люди не ходили на работу», а также некоторые намеренно рожали детей, потому что это было «совсем неплохим бизнесом».

Помимо этого, недавний опрос института «Мадгам» показал, что партия «Еврейский дом», которую возглавляет Айелет Шакед, набирает силу и может преодолеть электоральный барьер. Данные указывают, что политическая сила получает 2,5%, что значительно больше, чем в проведенных ранее опросах.