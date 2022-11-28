Четырем детям из Южного Судана сделают в Израиле операцию на сердце

Дети будут получать лечение в медицинском центре Вольфсон в Холоне.

В рамках совместной инициативы Save a Child’s Heart и IsraAID в Израиль доставят четверых детей из Южного Судана с врожденными пороками сердце для проведения жизненно важной операции.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Спустя три года после окончания гражданской войны в Южном Судане система здравоохранения страны находится в запущенном состоянии, и врачи просто не могут обеспечить специализированное лечение, необходимому для детей с врожденными пороками сердца.

Базирующаяся в Тель-Авиве некоммерческая организация IsraAID почти три года планировала привезти четверых таких детей — Гая, 8 лет, Хабибу, 6 лет, Филиппа, 5 лет, и Джоэла, 5 лет — в Израиль для лечения.

Теперь они, наконец, покидают свои дома в лагерях для внутренне перемещенных лиц в Джубе и готовятся к перелету. Дети будут получать лечение в медицинском центре Вольфсон в Холоне.

Отметим, что израильские некоммерческие организации занимаются оказанием помощи при стихийных бедствиях и оказанием медицинской помощи соответственно.

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