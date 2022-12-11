Чиновник Министерства религиозных служб уничтожил документы по катастрофе в Мероне в 2021 году — прокуратура

Юрисконсульт министерства попросил государственного прокурора Амита Айсмана возбудить уголовное дело по факту инцидента, но тот отказался это сделать.

Документы, касающиеся прошлогодней трагедии на горе Мерон, унесшего жизни 45 человек, были уничтожены сотрудником бюро министра по делам религии. Юрисконсульт министерства попросил государственного прокурора Амита Айсмана возбудить уголовное дело по факту инцидента, но тот отказался это сделать.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что государственная комиссия по расследованию инцидента на горе Мерон обратилась в министерство с просьбой собрать доказательства, связанные с инцидентом.

«В ответ юрисконсульт министерства Галия Кляйн направила комиссии по электронной почте сообщение о том, что материалы, относящиеся к периоду пребывания Яакова Авитана на посту министра, закончившегося в июне прошлого года, когда правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягуу покинуло свой пост, были уничтожены «с передачей власти» и не переданы в Государственный архив», — говорится в сообщении.

По словам Кляйн, она разговаривала с сотрудником бюро Авитан, который был свидетелем уничтожения документов и был «ошеломлен» тем, что ей сказали.

«Кляйн просила государственную следственную комиссию «как можно быстрее» прояснить ситуацию. Между Авитаном и чиновником, который якобы уничтожил документы, существовала «политическая связь», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в 2021 году во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля во время давки погибли 45 человек, еще 150 получили травмы.

Курсор писал ранее, что в июле 2022 года лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу дал показания перед государственной комиссией по расследованию трагедии на горе Мерон.

Еще мы писали, что государственная следственная комиссия собирается сообщить руководству полиции, что они будут нести ответственность за катастрофу на горе Мерон.