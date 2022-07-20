Трагедия на горе Мерон: руководство полиции, вероятно, будет нести ответственность за катастрофу

Государственная следственная комиссия собирается сообщить руководству полиции, что они будут нести ответственность за катастрофу на горе Мерон.

Ожидается, что в течение нескольких недель государственная следственная комиссия, расследующая катастрофу на горе Мерон в 2021 году, уведомит начальника полиции Коби Шабтая и других старших офицеров о том, что они, вероятно, несут ответственность за катастрофу, в результате которой 45 человек погибли в смертельной давке.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Инцидент в апреле 2021 года на религиозном празднике на севере Израиля стал самой смертоносной гражданской катастрофой в истории страны. Около 100 000 верующих, в основном ультраортодоксы, посетили торжества, несмотря на предупреждения о проблемах с безопасностью этого места.

По сообщению СМИ, несколько высокопоставленных чиновников вскоре получат письма-предупреждения от комитета, в которых будут указаны аспекты их поведения до и во время трагедии, за которые, по мнению комитета, они должны нести ответственность. Среди них, среди прочих, Шабтай и глава Северного округа Шимон Лави, который в понедельник объявил о своем уходе из полиции, сославшись на свою ответственность за смертельную давку на горе Мерон. Несмотря на его отставку, ожидается, что Лави получит письмо от комитета и может столкнуться с дальнейшими последствиями.

Хотя рекомендации комитета не обязывают будущее правительство их принимать, ни одно израильское правительство никогда полностью не игнорировало рекомендации государственной комиссии по расследованию.

Согласно отчету, среди других офицеров, которых расследует комитет, есть бригадный генерал Моррис Чен, который на момент катастрофы был главой оперативного отдела полиции.

Члены семей 45 жертв, погибших в результате стихийного бедствия, неоднократно призывали всех причастных к этому чиновников уйти в отставку. Однако СМИ со ссылкой на соратников Шабтая заявил, что он не намерен уходить в отставку.

Представитель форума семей погибших заявил, что «сейчас это последний шанс» для чиновников «сделать минимум и взять на себя ответственность»: «Если комиссар уйдет в отставку только после получения письма, он не будет брать на себя ответственность… если он не уйдет в отставку, то он заявит, что не признает судебную систему».

Согласно просочившейся на 13-й канал и вышедшей в эфир в прошлом месяце записи, которая по неизвестным причинам не была предоставлена ​​комиссии по расследованию, Шабтай, Лави и другие высшие должностные лица полиции присутствовали на совещании перед запланированным ежегодным мероприятием на горе Мерон, где их предупредили об опасностях скопления людей и необходимости противостоять давлению со стороны ультраортодоксальных деятелей, настаивающих на повышении или отмене ограничений посещаемости.

Было слышно, как Лави сказал, что, хотя якобы было разрешено присутствовать только 10 000 человек, он ожидал, что придет около 50 000 человек. Затем тогдашний министр общественной безопасности Амир Охана выразил надежду, что полиция отреагирует на большее количество потенциальных участников, допустив больше групп и удвоив разрешенную посещаемость до 20 000, «чтобы сократить разрыв между тем, что объявляется, и тем, что происходит на самом деле».На записи представитель пожарно-спасательной службы предупредил о возможных массовых жертвах во время встречи.

В апреле этого года Шабтай дал показания перед комиссией и заявил, что не несет ответственности за давку. Он также отверг обвинения бывшего начальника оперативного отдела полиции Амнона Алкалаи в том, что он игнорировал предупреждения об опасности.

Ожидается, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, который был премьер-министром во время катастрофы, даст показания перед государственной комиссией по расследованию в четверг, 21 июля. Он будет самым высокопоставленным должностным лицом, дающим показания перед комитетом.

Ранее Курсор писал, что полиция и организаторы паломничества на горе Мерон опубликовали официальное заявление. Полиция и офис замминистра Каханэ официально сняли с себя ответственность за происходящее на Мероне. Те, кто не успел доехать до ближайших к горе стоянок, будут вынуждены поехать домой, несмотря на купленные билеты.

Курсор также сообщал, что 45 свечей зажжены в память о 45 погибших в трагедии на горе Мерон. О трагическом событии на горе Мерон, произошедшем год назад, напомнят 45 свечей — по количеству погибших в столпотворениях.

Редакция сообщала, что страховые компании отказываются покрывать события Лаг ба-Омера. Страховые компании не только в Израиле, но и за границей не хотят рисковать и не берутся страховать мероприятия Лаг ба-Омера после того, что случилось в прошлом году.