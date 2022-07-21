Нетаниягу дает показания перед госкомиссией по трагедии на горе Мерон

Сегодня лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу дает показания перед государственной комиссией по расследованию трагедии на горе Мерон.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетанигяу дает показания перед комиссией, во время которых он должен будет ответить на вопрос касательно регламентного документа, который он не подписал

Нетаниягу является последним свидетелем, который предстанет перед комиссией, расследующей трагедию на горе Мерон. До Нетаниягу комиссия допрашивала бывших министров Амира Охана, Арье Дери и Яакова Эвьятана.

После показаний Нетаниягу комиссия определит круг ответственных в трагедии.

Служба новостей Кан-11 получила в свое распоряжение регламентный документ, подготовленный для подписи Нетаниягу, и который не был им подписан.

Согласно различным свидетельствам в комиссии, Нетаниягу из-за политического давления со стороны ультраортодоксов принял решение сделать гору Мерон открытой для сотен тысяч иммигрантов, хотя в то время в Израиле действовали антикоронавируснык законы, запрещающие собрания более 100 человек на открытой местности. Нетаниягу пришлось подписать постановления, которое ограничивало масштабы мероприятия.

Прошлогоднее мероприятие на горе Мерон проводилось без соблюдения каких-либо правил или разрешающего постановления от правительства.

В «Ликуде» выступили с опроверджнием: «Это фальшивые новости, преднамеренный обман и манипуляция. Представленные постановления не были утверждены решением кабинета министров по коронавирусу, не были одобрены омбудсменом и, следовательно, никогда не подавались на подпись Нетаниягу».

Трагедия на горе Мерон: руководство полиции, вероятно, будет нести ответственность за катастрофу. Комиссия собирается сообщить руководству полиции, что они будут нести ответственность за катастрофу на горе Мерон.

Ранее Курсор писал, что полиция и организаторы паломничества на горе Мерон опубликовали официальное заявление. Полиция и офис замминистра Каханэ официально сняли с себя ответственность за происходящее на Мероне. Те, кто не успел доехать до ближайших к горе стоянок, будут вынуждены поехать домой, несмотря на купленные билеты.

Курсор также сообщал, что 45 свечей зажжены в память о 45 погибших в трагедии на горе Мерон. О трагическом событии на горе Мерон, произошедшем год назад, напомнят 45 свечей — по количеству погибших в столпотворениях.

Редакция сообщала, что страховые компании отказываются покрывать события Лаг ба-Омера. Страховые компании не только в Израиле, но и за границей не хотят рисковать и не берутся страховать мероприятия Лаг ба-Омера после того, что случилось в прошлом году.