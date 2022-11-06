Чиновник обьяснил, почему Байден до сих пор не поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Хотя председатель «Ликуда» после своей победы на выборах общался со многими мировыми лидерами, президент США Байден и госсекретарь Блинкен еще не позвонили ему, чтобы поздравить.

В последние дни лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу провел переговоры с руководителями государств, которые поздравили его с победой на выборах в Кнессет, однако официального разговора между ним и президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном пока не было, сообщил Нетаниягу.

В пятницу он общался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Румынии Николае Чуке и канцлером Австрии Карлом Негаммером. «Они поздравили меня с победой на выборах. Вместе мы поднимем наши отношения на новую высоту!» — написал Нетаниягу в своем Twitter-аккаунте.

שוחחתי עם מנהיגי הונגריה, יוון, פולין, רומניה ואוסטריה שבירכו אותי על הניצחון בבחירות. יחד נביא את היחסים בינינו לשיאים חדשים! pic.twitter.com/vQAoIkqFZZ — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) November 4, 2022

Однако, несмотря на теплые приветствия некоторых мировых лидеров, президент США Байден еще не позвонил Нетаниягу, как и Блинкен. И это несмотря на то, что Блинкен общался в последние дни с премьер-министром переходного правительства Яиром Лапидом и с председателем Палестинской автономии Абу Мазеном.

Тем не менее посол США в Израиле Том Нейдес поговорил с Нетаниягу сразу после объявления окончательных результатов выборов в четверг. «Хороший разговор с Биньямином Нетаниягу, я поздравил его с победой и сказал, что с нетерпением жду совместной работы для сохранения альянса, который не может быть расторгнут», — сказал Нейдес.

Между тем, как пишет 14 канал, бывший высокопоставленный чиновник в политической системе считает, что задержка со звонком со стороны Байдена не случайна, и связана с тем, что Нетаниягу «тянул» с приветствием после того, как Байден победил Трампа в 2020 году. Несмотря на это, американские источники говорят, чт разговор Байдена с Нетаниягу ожидается в ближайшее время.

Ранее Курсор писал, что Мансур Аббас рассказал, готов ли войти в правительство Нетаниягу.