Мансур Аббас рассказал, готов ли войти в правительство Нетаниягу

Аббас ранее заявлял, что перед формированием нынешнего правительства «Ликуд» предложил ему коалиционное соглашение.

Партия «Раам» заинтересована в продолжении реализации плана по искоренению преступности в арабском обществе.

В субботнем интервью Kan 11 News председатель РААМ Мансур Аббас не исключил, что присоединится к правительству Биньямина Нетаниягу. «Я хочу иметь влияние на благо арабского общества», — объяснил Аббас.

Аббас ранее заявлял, что перед формированием нынешнего правительства «Ликуд» предложил ему коалиционное соглашение, но Аббас не обнародовал доказательства этого предложения, которые, как он утверждает, у него есть. «Ликуд» отверг слова Аббаса.

Его субботнее заявление знаменует собой отказ от его комментариев, сделанных в сентябре, когда Аббас пояснил, что его партия не будет поддерживать Биньямина Нетаниягу после выборов. Он обвинил председателя «Ликуда» в резком росте преступности и насилия в арабском обществе.

Нетаньяху, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром Израиля, пригласил глав националистических партий на личные встречи в воскресенье с целью начала коалиционных переговоров.

Ранее Курсор писал, что Ликуд рассматривает возможность назначения временного спикера Кнессета вместо Мики Леви.

Кроме того, Либерман резко отреагировал на возможность назначения Смотрича новым министром финансов.

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