Чиновники «Ликуда» взбунтовались против против Ави Маоза

Высокопоставленные чиновники «Ликуда» критикуют коалиционное соглашение, в котором было определено, что председатель партии «Ноам» Ави Маоз будет выполнять функции заместителя министра в канцелярии премьер-министра, будет отвечать за «утверждение еврейской национальной идентичности» и будет влияние на учебные программы, сообщает газета Israel Hayom.

Чиновники «Ликуда» заявили газете, что «по их оценкам, если Ави Маоз будет слишком сильно влиять на Нетаниягу и продолжит выступать против парада ЛГБТ, он окажется вне коалиции. «Он не нужен», — заявили они.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Бен-Гвир поссорились во время очередной встречи — СМИ.