Чиновники заявили, что за кибератакой на правительственные сайты может стоять только государство

По словам высокопоставленных израильских чиновников, кибератака , парализовавшая правительственные сайты в прошлый понедельник, была осуществлена ​​«мощным фактором, который не является одним хакером или несколькими отдельными хакерами», передает Israel Hayom

Подсчитано, что таким же мощным фактором является одна из стран мира, обладающая хорошо развитым наступательным кибермассивом, в том числе Иран. Однако за инцидентом могли стоять и другие факторы. В правительстве заявили, что дело все еще находится на стадии расследования.

Недавняя кибератака — одна из самых массовых в Израиле. Согласно источникам, хотя атаке подверглось большое количество правительственных сайтов, она не особенно серьезна, поскольку ущерб для повседневного функционирования страны невелик. Для сравнения, нападение на больницу «Гилель Яффе» в октябре прошлого года, которое парализовало ее деятельность, считается более серьезным. «Функциональная преемственность была сохранена», — сказал правительственный чиновник.

Предварительные выводы показывают, что в системе безопасности двух интернет-провайдеров, предоставляющих услуги правительству, имело место нарушение. За относительно короткое время была обнаружена брешь, и сайты вернулись к работе. Источник в правительстве отметил, что уроки из инцидента уже извлечены, а дальнейшие выводы будут сделаны позже.

Напомним, что на Израиль обрушилась крупнейшая в истории кибератака.