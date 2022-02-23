Масштабная кибератака обрушила работу всех сайтов силовых структур Украины

В последний раз Украина подвергалась масштабной кибератаке 15 февраля. Тогда минобороны, армия, а также крупнейшие банки Украины стали жертвами массированных DDoS-атак.

Сегодня, 23 февраля, Украина в очередной раз подверглась кибератаке.

Об этом пишет РБК-Україна.

23 февраля, в 15:00 по киевскому времени, против Украины была предпринята еще одна кибератака. Сейчас сайт Министерства иностранных дел Украины не работает. Не работают также сайты Министерства обороны Украины, Службы безопасности, Верховной Рады, Министерства внутренних дел и Кабинета министров Украины.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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