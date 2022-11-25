Член партии Яадут а-Тора опроверг подписание соглашения с Ликудом

«С понедельника переговорные группы двух сторон не встречались. Не проводилось ни официальных контактов, ни переговоров», — сообщил представитель партии Яадут а-Тора.

Высокопоставленный член фракции «Яадут а-Тора» заявил, что никаких соглашений о распределении должностей в правительстве подписано не было.

Об этом сообщает inn.co.il.

Представитель партии в пятницу заявил: «С понедельника переговорные группы двух сторон не встречались».

«Это все выдумки «Ликуда», чтобы заставить нас принять их линию», — уверен он.

«На практике не проводилось ни официальных контактов, ни переговоров. Во вторник вечером депутат Моше Гафни встретился с Биньямином Нетаниягу, но через полчаса встреча прервалась без соглашений».

По его словам, сегодня утром на неформальных переговорах в адрес Ликуда была высказана жесткая критика за то, что министерский ключ, на основе которого было составлено соглашение между «Оцма Иегудит» и Ликудом, был другим.

«Оцма Иегудит» имеет шесть мандатов Кнессета, и они получили три портфеля. А Иудаизм Торы имеет 7 мандатов Кнессета, и нам предлагают то же самое .

Источник из партии «Яадут а-Тора» заявил: «В законе о воинской повинности схема еще не согласована, в законе о конверсии у нас идут дебаты с религиозным сионизмом, также идут дебаты с Ликудом о цифрах в рамках пересмотра ультраортодоксальных образовательных бюджетов».

Ранее Курсор писал, что Ликуд близок к подписанию соглашения с Яадут а-Тора — отчет.

Также редакция писала заявление депутата Ликуда, что новое правительство не доживет до конца своего срока.