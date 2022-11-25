Ликуд близок к подписанию соглашения с Яадут а-Тора — отчет

«Ликуд» добился прорыва с «Яадут а-Тора». Ожидает, что сделка с ШАС будет подписана в начале следующей недели, а коалиция будет представлена ​​днем ​​или двумя позже.

Согласно отчету, опубликованному сегодня, «Ликуд» добился еще одного прорыва в коалиционных переговорах, приблизив правый блок к формированию нового правительства.

Об этим сообщает INN.

Через несколько часов после того, как главный переговорщик от «Ликуда», депутат Кнессета Ярив Левин, сегодня рано утром подписал коалиционное соглашение с «Оцма Иегудит», 12-й канал сообщил, что переговорные группы «Ликуда» также добились прорыва с «Яадут а-Тора», открыв путь для формирования нового коалиционного правительства уже на следующей неделе.

Через несколько дней после того, как переговоры по коалиции между «Ликудом», «Оцма Иегудит», «Яадут а-Тора» и Религиозно-сионистской партией зашли в тупик, официальные лица «Ликуда» теперь с оптимизмом смотрят на то, что они смогут завершить коалиционные соглашения со своими оставшимися партнерами в начале следующей недели.

Планируется, что ШАС завершит коалиционные переговоры с «Ликудом» в воскресенье, и, согласно отчету, официальные лица «Ликуда» ожидают, что сделки будут подписаны с «Яадут а-Тора», Религиозно-сионистской партией и Ноамом день или два спустя, обеспечив большинство в 64 места для нового правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что депутат Яадут а-Тора, говоря о коалиционных переговорах, сказал, что есть разногласия с Ликудом по фундаментальным вопросам. Депутат говорит, что «Ликуд» не проводил диалога с «Яадут а-Тора» по фундаментальным вопросам за последние два дня.

Соглашение достигнуто: о чем договорились Ликуд и «Оцма Иегудит». Итамар Бен-Гвир все-таки возглавит министерство внутренней безопасности, которое получит широкие полномочия. Также он призвал остальные правые фракции быстрее сформировать новое правительство.

Также Курсор сообщал, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям. У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.

Напомним, что Левин заявил, что Смотрич хочет захватить половину правительства.