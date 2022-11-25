Новое правительство не доживет до конца своего срока — депутат Ликуда

Депутат Кнессета Давид Битан был единственным депутатом от «Ликуда», который критиковал лидера партии и избранного премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, как последний вел переговоры.

Недоверие между «Ликудом» и Религиозно-сионистской партией во время коалиционных переговоров сохранится после формирования правительства. Такое заявление сделал депутат парламента от «Ликуда» Давид Битан, сообщает The Jerusalem Post.

«Я не думаю, что это новое правительство доживет до конца своих дней. Это не просто формирование правительства, потом будут проблемы. Эти вещи создадут плохую атмосферу», — сказал Битан.

Битан был единственным депутатом от «Ликуда», который критиковал лидера партии и назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, как последний вел переговоры. Битан оправдал общественную критику, заявив, что Нетаниягу действовал против него во время праймериз «Ликуда».

«Нетаниягу и главный переговорщик Ярив Левин должны были знать, что председатель Религиозно-сионисткой партии Бецалель Смотрич будет жестким и выдвинет много требований», — сказал Битан.

Битан утверждал, что семена преувеличенных требований были посеяны в течение последних полутора лет в оппозиции, где «для сохранения единства «Ликуда» все время складывался».

Накануне «Ликуд» и Религиозно-сионисткая партия обменялись публичными обвинениями в отношении того, кто несет ответственность за задержку переговоров. партия Смотрича заявила, что пошла на ряд уступок с тех пор, как две недели назад впервые перечислила свои требования, но во вторник «Ликуд» нарушил все свои обещания, вернув стороны к исходной точке. По словам партии, избиратели выбрали Религиозно-сионисткую партию для реализации правой повестки дня, и партия не пойдет на компромисс в получении необходимых для этого инструментов.

Ранее Курсор писал, что стало известно, как закончились ночные переговоры между Оцма Иегудит и Ликудом. Нетаниягу столкнулся с препятствиями из-за растущих и иногда конкурирующих требований своих партнеров.

Также Курсор сообщал, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям. У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.

Напомним, что Левин заявил, что Смотрич хочет захватить половину правительства.